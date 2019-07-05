شدد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود في إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وأقرت المحافظة التسعيرة الجديدة للمواصلات الداخلية وبين مطروح والمحافظات بزيادة 15%.

ووجه محافظ مطروح، مديرية التموين بالتأكيد على عمل محطات البنزين بشكل طبيعىي مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المقررة حالياً والإعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

ووجه محافظ مطروح، مدير إدارة مرور مطروح بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة وعدم رفع أسعار الأجرة إلا في حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية.

وجرى تعميم لائحة تسعيرة الأجرة الجديدة على المواقف بنطاق المحافظة، أما بالنسبة للتاكسي يبدأ فتح العداد خمسة جنيهات ثم يضاف جنيهان لكل كيلو متر بدلا من 175 قرش لكل كيلو.

وطالب محافظ مطروح، المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولة استغلال أو مغالاة في أسعار الوقود بمحطات الوقود أو في أجرة السيارات والتاكسي مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة والاتصال بالخط الساخن 114 و0464933158 للإبلاغ عن أي تجاوزات لسرعة التعامل معها.