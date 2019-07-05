ما تيجي نخرج.. أوبرا كارمن على "الهناجر" وماريو سعيد في رووم آرت سبيس

"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل ماريو سعيد في رووم آرت سبيس، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل ريسيتال بيانو لصغار العازفين ، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 3عصرا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

مسرحية كلها غلط "جريما في المعادي"، على مسرح نجيب الريحاني، 9 مساء، وأسعار التذاكر 50، 100 جنيه.

عرض أوبرا كارمن، على مسرح الهناجر، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

مسرحية مجانين في الآلي، على مسرح آفاق، 5 مساء.