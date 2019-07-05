اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم.

وفيما يلي بيان بالتعريفة المقررة لجميع سيارات الأجرة على مستوى المحافظة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.