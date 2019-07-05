شب حريق هائل بمعرض الشباب بمدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مما تسبب في تفحمه بالكامل.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بنشوب حريق في معرض شباب المدينة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران امتدت إلى المعرض بالكامل ودمرت محتوياته.

وتواصل قوات الإطفاء عملية التبريد بعد أن تمكنت من السيطرة على مصدر النيران.

وقال أحد المصادر، إن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة في البضاعة الموجودة بالمعارض وخاصة أنها تحتوي على ملابس وأحذية وبلاستيك ولا خسائر في الأرواح.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وانتقلت الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.