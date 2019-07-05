ضبط المتهمين بسرقة 600 ألف جنيه من داخل مصنع بالغربية

تلقى قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغا من مالكة مصنع نسيج، باكتشافها سرقة خزينة حديدية داخل المصنع وبداخلها 600 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عامل سابق بالمصنع- 21 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وعامل - 25 سنة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي مستأجرة قيادة المتهم الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأضاف أنه نظراً لسابقة عمل المتهم الأول بالمصنع وعلمه باحتفاظ مالكته بمبالغ مالية بخزينته، وتمكنهما من دخول المصنع باستخدام نسخة من مفتاحه الأصلي قام بإعدادها والاحتفاظ بها إبان فترة عمله بالمصنع، وبإرشادهما جرى ضبط الخزينة وجميع المسروقات بمنزل المتهم الثاني.