تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، تضمن جهود الهيئة.

وبلغت المساحة الكلية لخطة الدراسات للعام المالي الحالي 2018/2019 ما يقرب من 85 ألف و839 فدانا، وبلغ عدد عينات التربة التي جرى تحليلها 2592 عينة تربة.

أشار التقرير إلى أنه جرى تقدير الاحتياجات الجبسية بـ 84965 طن وذلك لمساحة 36607 أفدنة، وبلغت مساحة أراضي التقييم الفني التي جرى دراستها 29493 فدانا، وعدد العينات التي جرى تحليلها 1250 عينة، وجرى تحليل 118 عينة مياه.

ولفت إلى أنه جرى تحليل 208 عينات احتياجات جبسية وبلغت مساحة التعاقدات 5030 فدانا، تضمنت التعاقدات الخاصة عينات ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية ثم تحليلها بالمعامل المركزية، حيث بلغت مساحة الدراسة بها 300 فدان لـ 620 عينة.

كما تضمن التقرير شراء 15 جرارا موديل 180 قدرة 174 حصان، وإصلاح 22 لودر بمناطق الهيئة، و51 جرارا بمناطق الهيئة، وإصلاح 50 حفارا بمناطق الهيئة وإصلاح 11 قلاب وتريلا بمناطق الهيئة، إلى جانب إصلاح أكثر من مائة معدة وسيارة، لافتا إلى أن المعدات شاركت في استصلاح وتسوية مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، فضلاً عن قيام الهندسة المدنية بأعمال الصيانة والترميم لمنشأت الهيئة بجميع وإنشاء مظلات لحماية المعدات.