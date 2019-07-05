انزلقت طالبة في ترعة بالعياط أثناء محاولتها التقاط مفتاح المنزل بعد سقوطه في المياه، ما أدى إلى غرقها ووفاتها في الحال.

كان اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة تلقى إخطارا يفيد بانتشال جثمان طالبة مقيمة بقرية العامرية.

وتوصلت إلى أنه في أثناء قيام أماني فرج 13 سنة، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بغسل الأواني المنزلية، سقط مفتاح المنزل منها، فحاولت التقاطه لكن اختل توازنها وانزلقت قدمها داخل الترعة، مما أسفر عن مصرعها غرقا.

بسؤال والدها أيد صحة التحريات، ولم يتهم أو يشتبه في الواقعة جنائيا، في الوقت الذي انتشل الأهالي الجثمان، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.