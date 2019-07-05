يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية ، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة ، ويبلغ ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 38

شبين الكوم 23 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 22 32

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 23 38

بني سويف 23 38

المنيا 23 38

أسيوط 24 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 40

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 42

المدينة 29 45

الرياض 27 45

المنامة 35 40

أبو ظبي 32 40

الدوحة 34 44

الكويت 33 49

دمشق 17 37

بيروت 26 30

عمان 19 33

القدس 19 30