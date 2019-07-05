أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، القرار رقم 899 لسنة 2019، بعد تحريك أسعار الوقود، والذي تضمن زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى، وكذا تعريفة ركوب السيارات الأجرة السيرفيس وسيارات التاكسي العداد.

ونص القرار على أن تكلف إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور ومشروع المواقف، بالتنسيق مع مشروع النقل الداخلي والسياحة، للاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من السائقين العاملين على الخطوط المختلفة، كما تكلف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة، وأن يجرى الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، وتشديد الرقابة للالتزام بها والالتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما تضمن القرار، تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور، بتكثيف الحملات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين، على أن يجرى الإعلان بجميع المواقف أنه في حالة ظهور تقاعس من قبل المركبات العاملة على أي خط من الخطوط، سيجرى فتح باب التراخيص لسيارات أجرى جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.