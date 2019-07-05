لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، تحريك أسعار الوقود، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وأعلنت الوزارة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لتكون الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعبا) بـ 235 قرشا/م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3، والشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إن الزيادة بوجه عام تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على توصيات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها أن تكون مشتقات البترول بالأسعار العالمية بصرف النظر عن وجود فائض في المخزون وبالتالي حال وجود فائض فيعود للخزانة العامة للدولة.

وتابع الخبير البترولي في تصريحاته لـ"الوطن"، أن تحرير أسعار الوقود من القرارات الاقتصادية الجريئة، موضحا أننا نسير على برنامج إصلاح اقتصادي، هدفه النمو.

خبير اقتصادي: علينا ترشيد الاستهلاك مفيش حل غير كدا

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، إن الجانب الآخر لتحريك أسعار الغاز بجانب كونه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه يهدف لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الغاز كمصدر للطاقة وثروة طبيعية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتابع فهمي في تصريحاته لـ"الوطن"، أن تحريك الأسعار كان متوقعا، لكن الأهم هو تغيير السلوك وعدم التفريط في الموراد من خلال ترشيد الاستهلاك عموما، وأكد فهمي: "علينا ترشيد الاستهلاك مفيش حل غير كدا".