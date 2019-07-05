حصر كميات الوقود وتحصيل الفروق طبقا للأسعار الجديدة في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يعلن رفع حالة الاستعداد وتكثيف الرقابة على المواقف ومحطات بيع الوقود

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، حصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات وأسطوانات الغاز، بالأسعار السابقة، وتحصيل الفروق طبقا للأسعار الجديدة لصالح الهيئة العامة للبترول خزينة الدولة، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، والتي سيجرى إعلانها خلال ساعات قليلة، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، والتي سيجرى إعلانها بالمواقف، وجميع سيارات الأجرة، لعدم استغلال المواطنين.

كما أعلن خلال اجتماعه بالأجهزة المعنية، فور تحريك أسعار الوقود، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أول بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، مؤكدا أن هذه تعد الشريحة الأخيرة في تحريك أسعار المنتجات البترولية ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، لافتا إلى أنه يجرى تدوير الدعم لضمان وصوله للمستحقين.

وخصص الخط الساخن، والرقم 0473220792 ، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 والصفحة الرسمية للمحافظة لتلقي استغاثات وطلبات المواطنين، والابلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بالصالح العام.