اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب إعلان وزارة البترول تحريك أسعار المحروقات.

وأكد المحافظ، أن التعريفة الجديدة جرى وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يجرى تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق "استيكرات" مدون عليها التعريفة الجديدة على جميع "الميكروباصات" منعا لاستغلال الجمهور.

وقال اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، إن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة، لمتابعة انضباط حركة السير بالمحافظة، ومدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة، ومواقف سيارات الأجرة، لافتا إلى أن الغرفة تتلقى بلاغات مخالفة التعريفة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

ولفت الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن الزيادة التي جرى تطبيقها في التعريفة الجديدة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، مراعاةً لمصلحة المواطن والسائقين، مضيفا أن رؤساء المدن قاموا بالمرور على محطات الوقود منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن الحالة العامة بالمحافظة مستقرة.