أسعار المواصلات في الإسكندرية بعد تحريك الوقود

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، أسعار المواصلات الجديدة بعد تحريك الوقود صباح اليوم الجمعة، حيث أصدر قرارا رقم 612 لسنة 2019، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ويجرى تطبيقها اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة.

وزادت تعريفة الركوب على خط "كابو - بحري"، حيث ارتفعت الأجرة لـ3.25 جنيه بدلا من 2.75، ووصلت بخط "أبو قير - فيكتوريا" إلى 2.25 جنيه بدلا من 2 جنيه، كما وصلت في خط "المنشية - سيدي بسر" لـ 4 جنيهات بدلا من 2.75 جنيه.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 613 لسنة 2019، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة 12.5 كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كجم.

وشدد المحافظ، على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

كما شدد على إدارة المرور، بمتابعة التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أنه جرى التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي