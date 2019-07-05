تابع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، من غرفة العمليات بالمحافظة اليوم، انضباط حركة السير ومدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة ومواقف سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، وكذلك مدى التزام سائقي الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة في المواصلات.

وأجرى المحافظ صباح اليوم، جولة شملت مواقف مدينة أسيوط الثلاثة وهي موقف "الأزهر ونزلة عبداللاه والمعلمين الجديد"، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، والتقى ببعض الركاب والسائقين للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالأجرة المقررة وشدد على تكثيف الحملات المرورية بجميع المواقف وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بوضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام سائقي التاكسي بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

تحرير 3 محاضر خلال 15 حملة رقابية على محطات الوقود بالمحافظة

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية المفاجئة، والتي بدأت منذ مساء أمس، ووصلت إلى 15 حملة رقابية على محطات الوقود، أسفرت عن تحرير 3 محاضر تموينية لبعض محطات الوقود للتصرف في كميات من المواد البترولية وعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تخصيص الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) والرقم الأرضي (2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين تجاه أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

نورالدين يُطمئن رئيس الوزراء بالتزام السائقين وجميع محطات الوقود

وتواصل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، مع محافظ أسيوط، في إطار تواصل غرفة عمليات مجلس الوزراء، المنعقدة في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط.

وطمأن المحافظ رئيس مجلس الوزراء، خلال الالاتصال، على انتظام العمل داخل محطات الوقود بمحافظة أسيوط والتزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية دون أية عقبات أو مشاكل وتوفر جميع المواد البترولية وتوقيع العقوبات الفورية في حالة وجود أية مخالفات.