اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، أسعار المواصلات الجديدة الخاصة بخطوط الميني باص للنقل الجماعي وأتوبيسات النقل العام وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلو متر، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلا من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 لـ40 كيلو، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

وجرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيها.