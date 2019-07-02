وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في الشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم وحلها، وعدم السماح بأي إشغالات أو مخالفات، ومتابعة حالة النظافة والتأكد من قيام الشركات والمتعهدين بالأعمال المنوطة بهم على أعلى مستوى، ووضع آلية عمل لمتابعة منظومة النظافة في الحي، من خلال المساعدين ورئيس فرع الهيئة في الحي وموظف الرصد، لتغطية الحي بالكامل يوميا صباحا ومساء، ومخاطبة رئيس هيئة النظافة لفسخ التعاقد فورا مع أي متعهد قصّر في مهام عمله ومسؤولياته.

وشدد محافظ القاهرة، اللواء عادل أبوحديد رئيس الهيئة، بحصر كامل لمعدات النظافة المعطلة وإصلاحها فورا، وإعادة توظيفها بالشكل المناسب وتوزيعها على الأحياء طبقا لاحتياجات كل حي، كما شدد على أهمية التنبيه على سائقي سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء مشمع أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وحال ضبط أي سيارة دون مشمع يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء في حالة التكرار.

ولفت عبدالعال إلى ضرورة وضع نقاط مراقبة أمنية بالمقالب التي تم بغلقها في القاهرة، وهي "السلام، الوفاء والأمل، والطوب الرملي"، وعدم السماح قطعيا بإلقاء أي مخلفات بها، وتوجيه السيارات المحملة للتوجه إلى مقلبي العبور أو 15 مايو.

وأكد المحافظ أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على ما يتم من جهود لرفع المخلفات، بزيادة الوعي بأهمية النظافة من خلال مشاركة المجتمع المدني، ممثلا في الجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية وشباب كل حي.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ، واللواء محمد حنفي السكرتير العام، ومصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، واللواء عادل أبوحديد رئيس هينة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.