أكد اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أنه جرى وضع التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بشكل متوازن متسق مع تحريك أسعار المحروقات.

وأضاف أنه جرى وضع التعريفة الجديدة من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف التي راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة جاءت بنسبة 15% على الخطوط الداخلية والخارجية.

كما قررت اللجنة تحديد سعر البوتاجاز بمدينة الطور بقيمة 65 جنيهًا للأسطوانة الصغيرة من المستودع، و70 جنيهًا عند التوصيل للمنزل، وسعر أسطوانة الغاز الكبيرة وصل إلى 130 جنيهًا من المستودع و140 عند التوصيل للمحل.

وتابع السكرتير العام، أن سعر أسطوانة البوتاجاز بلغت بباقي مدن المحافظة 75 جنيهًا للأسطوانة من المستودع، وتوصيل للمنزل بسعر 77 جنيهًا، والأسطوانة الكبيرة 150 جنيهًا من المستودع والتوصيل للمحل 155 جنيهًا.

كما جرى تحديد سعر تذاكر الأتوبيسات الخاصة التي تعمل بجميع مدن المحافظة للمحافظات الأخرى، والإعلان عنها في كافة محطات الأتوبيس.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.