قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إن المواطن لن يشعر بزيادة في أسعار الخضراوات والفاكهة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، وأكد أن السوق ستمتص تلك الزيادة كما أن تأثيرها لن يكون كبيرا نتيجة لعمليات جمع المحصول التى تتم بشكل يومي، مشيرا إلى أن المحصول متوافر في السوق بكثرة.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الوطن"، أن الزيادة لن تكون بأكثر من 3 إلى 10 قروش في الكيلوجرام، وأن الزيادات لن تكون بالشكل الكبير، مضيفا: "لكن لابد من الضرب بيد من حديد على منتهزي الفرص".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.