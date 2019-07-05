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"التنمية المحلية" تطلب حصر بالقيادات النسائية في جنوب سيناء

"التنمية المحلية" تطلب حصر بالقيادات النسائية في جنوب سيناء

وزيرا التموين والتخطيط أمام "اقتصادية النواب" لمناقشة ملفات مهمة

وزيرا التموين والتخطيط أمام "اقتصادية النواب" لمناقشة ملفات مهمة

غدا.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات كفر الشيخ

غدا.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات كفر الشيخ

"مرور السويس" يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة في أسعار المواصلات

"مرور السويس" يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة في أسعار المواصلات

تدريب صيفي للطلاب في بنك كريدي أجريكول.. تعرف على الشروط

تدريب صيفي للطلاب في بنك كريدي أجريكول.. تعرف على الشروط

عاجل.. تعطل في الخط الأول للمترو

عاجل.. تعطل في الخط الأول للمترو

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أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

عاجل.. تحريك أسعار الوقود

عاجل.. تحريك أسعار الوقود

بعد تحريك أسعار البنزين.. إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

بعد تحريك أسعار البنزين.. إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

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