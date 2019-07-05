أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، قرار بشأن تحديد سعر أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلي سعة 12.5 كيلوجرام، ليكون سعر بيعها للمستهلك من المستودع 65 جنيها، و70 جنيها لبيعها للتوصيل للقرى والنجوع والوحدات المحلية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كما أصدر المحافظ، قرارا بتحديد سعر أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك التجاري سعة 25 كيلو، ليكون سعر البيع للمستهلك من المستودع 130 جنيها، وسعر 140 جنيها للتوصيل للمنشآت التجارية.

جاء هذا خلال اجتماع ترأسه المحافظ، وحضره اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي، السكرتير العام المساعد، ووكيل إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، ورئيس مباحث التموين، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.