بحث اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، سبل التعاون المشترك مع وفد الاتحاد الأوربي التابع لمنظمة "ايكادا"، والتعرف على أنشطة مشروع تطوير الري الحقلي على ترعتي بحر بيهمو بمركز سنورس، وأولاد محمد علي بمركز إطسا، خلال لقاء بهم في مكتبه، وفقا لبيان، صادر اليوم.

حضر اللقاء، المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ومسؤولي مركز البحوث الزراعية، وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة إنتاج المحاصيل، والميكنة الزراعية، وتوفير استهلاك المياه وترشيدها.

قدم محافظ الفيوم، الشكر لممثلي الإتحاد الأوروبي، مطالبا بزيادة التعاون في مجالي الري والزراعة لما تتميز به محافظة الفيوم في مجال الزراعة، منوها بأن استخدام المؤشرات الجغرافية يعد أداة ابتكارية لتطوير المنتجات وتعزيزها.

وأكد أن هذه المشروعات الناجحة تصب في مصلحة المزارعين، وتسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مجال الزراعة، مشددا على أهمية تعميم الممارسات الزراعية الجيدة على مستوى المحافظة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل لمياه الري مما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الجودة والإنتاج.