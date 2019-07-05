عادت حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بعد تعطلها لمدة نحو 15 دقيقة، بسبب أزمة في التيار الكهربائي.

وكان قطارا توقف في محطة كوتسيكا لنحو أكثر من 15 دقيقة، وتجمع عدد من أفراد الشرطة وموظفو شركة مترو الأنفاق على رصيف المحطة، وحاولوا طمئنة الركاب.