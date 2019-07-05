تحل الفنانة التونسية رشا بن معاوية ضيفة على برنامج "كلام ستات" المذاع قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف من مسا الأحد 7 يوليو.

وشاركت "رشا" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل"، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحسن حسني، ومحمود البزاوي، ودياب، والتونسية عائشة بن أحمد.

ويستهل البرنامج فقراته يوم الأحد، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة

وتلي ذلك فقرة "الرغي الجميل" حيث تستضيف أماني يوسف مصممة الشنط، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.

ويذاع برنامج "كلام ستات" على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء ، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.