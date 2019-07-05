"التعليم العالى" تحذر «طلاب ثانوى» من «الكيانات الوهمية»

ناشدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جميع طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الراغبين فى أداء اختبارات القدرات للكليات، توخِّى الحذر من جميع الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة، وتعمل على إعطاء دورات وكورسات تأهيلية للطلاب، مؤكدة أنها ليست لها أى علاقة أو صلة بها، لافتة إلى أنها ألغت الدورات التأهيلية بالكليات المخصصة للاختبارات.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، إن «الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق 2019 - 2020»، مناشداً جميع الطلاب اتباع جميع الإرشادات الخاصة باختبارات القدرات والتنسيق من القنوات الرسمية، سواء كانت على مواقعها الرسمية «الويب سايت»، أو صفحاتها الرسمية على «فيس بوك».

وتنطلق، غدًا، اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية «بنين وبنات»، والتربية «النوعية والموسيقية والفنية»، والفنون «الجميلة والتطبيقة»، فضلاً عن إجرائها لأول مرة بكليات الإعلام بـ4 جامعات «القاهرة والسويس وجنوب الوادى وبنى سويف»، وذلك بعد تسجيل الطالب للرغبات للكليات التى يؤدى الامتحانات بها، على أن يتوجه بإيصال التسجيل للكلية التى تم اختيارها لبدء الاختبارات.

وقالت الدكتور أمانى حنفى، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، إن «اختبارات القدرات بالشعبة الفنية ستكون عبارة عن امتحان نظرى لمدة ساعة بشأن معلومات ثقافية فى الفن وامتحانين فى الرسم والتصميم، واختبار قدرات الموسيقى يكون أيضاً عبارة عن امتحان نظرى لمدة ساعة بشأن معلومات ثقافية فى الموسيقى يليه امتحان أداء سمعى من قِبل لجان متخصصة».

وأكدت «أمانى»، فى بيان اليوم، أنه «لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب».