أعلنت وزارة الداخلية تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبى الدولى المبرَم بين وزارتَى الداخلية المصرية والإيطالية، ونظم مركز بحوث الشرطة، الأربعاء الماضى، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة بالبرنامج، التى عُقدت خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 4 يوليو 2019، وضمت (46) متدرباً يمثلون (16) دولة أفريقية من بينها مصر، بحضور «مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية» وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.

وأشاد مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، خلال كلمته، بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وحرص الدولة المصرية، ممثلةً فى وزارة الداخلية، على تقديم كل أوجه الدعم، مما كان له عظيم الأثر فى نجاح أنشطة وفعاليات برنامج التعاون التدريبى المشترك.

وأعرب المتدربون عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال ودقة تنظيم الدورة التدريبية وفعالياتها وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الخبرات الأمنية المتراكمة لدى الجانبين المصرى والإيطالى فى مجال قضايا الهجرة غير الشرعية، كما أشادوا بالإمكانيات التدريبية التى تزخر بها أكاديمية الشرطة المصرية وبأوجه الدعم التى تلقوها، والتى تؤكد ريادة مصر وحرصها على الاهتمام بقضايا القارة الأفريقية.

ويهدف البروتوكول الموقَّع بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية فى 2017، إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية وإبرام بروتوكولات التعاون المشترك مع النظراء فى مجال مجاميع الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تدريب (360) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية من (22) دولة أفريقية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة على مدار عامين وبدعم من الاتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية للأشقاء من الدول الأفريقية، حيث تم الانتهاء من تنظيم ورشة عمل وخمس دورات تدريبية شملت مشاركة (249) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 20 دولة أفريقية.