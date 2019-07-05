طالب الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، الحكومة بالتدخل لوقف حملات العنف والتعذيب التى يمارسها التجار ضد الجِمال فى سوق برقاش.

وقال «الحسينى»، لـ«الوطن»، إن ما تتعرض له الجِمال فى سوق برقاش بالجيزة من تعذيب ومعاملة سيئة من التجار وصلت لإصابة الجِمال بجروح شديدة فى الوجه والجسد، تعد أعمالاً لا تقرها الإنسانية ولا الأديان السماوية، وتتنافى مع الرحمة بالحيوان.

وطالب بتفعيل قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ولائحته التنفيذية ٣٥ لسنة ١٩٦٧ وجميع القرارات الوزارية الخاصة بمنع استعمال القسوة مع الحيوان، وتفعيل الحملات المستمرة من الطب البيطرى بالجيزة وكل المسئولين على السوق لضمان عدم تكرار الأفعال المشينة.

"العلاج الطبيعى": الدكتوراه المهنية تحتاج توفيق الأوضاع وتعديل اللائحة

من ناحية أخرى طالب الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالى، وجامعة القاهرة، بتجميد درجة الدكتوراه المهنية فى العلاج الطبيعى، لحين إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لها، مشيراً إلى أن اللائحة تم وضعها بطريقة أفقدتها أهميتها المادية والمعنوية والأدبية.

وأكد نقيب العلاج الطبيعى أن النقابة لديها كل المستندات والوثائق والمخاطبات التى تُثبت مساهمتها الفعالة لإنشاء الدرجة، مطالباً جميع أعضاء النقابة الراغبين فى الحصول على هذه الدرجة بعدم التسجيل حتى يتم تصحيح وتوفيق أوضاع اللائحة.