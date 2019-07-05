أعلنت شعبة الإعلام الحربى بالجيش الليبى، اليوم، عن صدور الأوامر من القيادة العامة للجيش لتحرك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة فى العمليات القتالية.

وهذه الموجة تضم مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية «طوفان الكرامة» لتحرير «طرابلس». وخرج عدد من أهالى مدينة البيضاء ومدن الجبل الأخضر فى شرق ليبيا، اليوم، فى مظاهرة للتنديد بالتدخل التركى والقطرى فى بلادهم لدعم الميليشيات.

وأكد القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، أن الجيش ليس تاجراً للنفط، وشدد «حفتر»، فى تصريحات لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم، أن تركيز الجيش ينصب فى اتجاه السيطرة على العاصمة، وطرد الميليشيات منها، ولا يهتم إطلاقاً بتصدير النفط، لا بشكل قانونى ولا غير قانونى. ونفى قائد الجيش الليبى السيطرة على مطارات المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه تمسك بحقه فى استخدامها إذا لزم الأمر.

ويقود الجيش الوطنى الليبى منذ 4 أبريل الماضى عملية عسكرية للسيطرة على «طرابلس»، استطاع خلالها التقدم على أكثر من محور نحو العاصمة.

وذكرت مصادر لقناة «سكاى نيوز»، أنه تم نقل المقاتلين المتطرفين من مدينة «إدلب» فى سوريا إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات العاصمة عبر الأراضى التركية، بواسطة طائرات شركة الأجنحة الليبية المملوكة لعبدالحكيم بلحاج، القيادى فى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الذى يقيم فى تركيا، ومطلوب للقضاء فى ليبيا لتورطه فى العديد من الأعمال الإرهابية.