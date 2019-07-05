أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، برودروموس برودرومو، اليوم، أن الاتحاد الأوروبى يلزم تركيا باحترام القانون الدولى، والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وقال «برودرومو»، فى بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية «سى إن إيه»، إن «الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسياديس، وحكومته يتوقعان أن يسود جو من الصلح، بدلاً من الانتهاكات والتهديدات ضد الشطر الشمالى التركى، وبمجرد إنهاء التوترات سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات، فى سياق مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة».

وأضاف المتحدث أن «القرار الأخير للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الـ28، الذى صدر بالإجماع خلال اجتماع المجلس الأوروبى، يونيو 2019، بخصوص التنقيب عن الثروات فى المياه القبرصية بمنطقة شرق المتوسط، ما هو إلا رد على التصريحات التركية، وموقف الاتحاد الأوروبى واضح، حيث يرى الجميع وجوب أن تحترم تركيا القانون الدولى والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، كما يعترف بها المجتمع الدولى بأسره».

وفى الداخل التركى، قُتل شخصان، اليوم، بانفجار سيارة مفخخة فى مدينة «الريحانية» قرب الحدود مع سوريا، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.

وأوقع الانفجار 4 مصابين آخرين، فى هجوم قيل إن مصدره مجهول. وأعلن حزب «الخير» التركى المعارض، اليوم، أنه يعتزم مقاضاة الحكومة لوقف منح الحزب المساعدات التى تمنحها الدولة للأحزاب.

وقال المحلل السياسى التركى، محمد عبيدالله، لـ«الوطن»، إن «رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، يحاول التضييق على كل الأحزاب قدر المستطاع».