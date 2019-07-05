قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية ستكون باباً لتسوية الأزمة السورية، مشيراً إلى أن الوضع فى إدلب ليس سهلاً، والتعاون مع روسيا وتركيا سيكون ضرورياً.

وأكد «بيدرسون» أنه سيتوجه، الأسبوع الجارى، إلى دمشق، ويأمل فى التوصل إلى قرارات مهمة، مضيفاً: «اقتربنا جداً فى المواقف مع روسيا حول سوريا».

وشدد «بيدرسون»، فى مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، على ضرورة تجنب الصدامات المسلحة وتعزيز العملية السياسية؛ لأنها السبيل الوحيد لاستعادة سوريا استقلاليتها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً أن القرار 2254 يحتوى على جميع العناصر اللازمة لهذا الغرض.

وأكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، ضرورة القضاء على الإرهاب فى سوريا وإيجاد حل سياسى وفقاً للقرار الأممى 2254، وقال «لافروف»، خلال لقائه «بيدرسون» فى موسكو: «نقيم الحوار المبنى على الثقة بيننا وبين الأمم المتحدة، وتعاوننا الفعال ضمن صيغة أستانا، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى السورى - السورى فى سوتشى».

وأشار «لافروف» إلى أن الدول الضامنة لعملية أستانا ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن فى سوريا، موضحاً أن العمل جارٍ لعقد قمة روسية - تركية - إيرانية جديدة ضمن صيغة أستانا قريباً.

"لافروف": نجهز لعقد قمة ثلاثية جديدة ضمن صيغة أستانا

من جانبه، جدد وزير الدولة اللبنانى للتجارة الخارجية، حسن مراد، تأكيده أن مصلحة لبنان تقتضى إقامة علاقات جيدة ومميزة مع سوريا، مضيفاً: «من مصلحة لبنان تأسيس علاقات جيدة مع الدول العربية ومميزة مع سوريا، لقد ورثنا عن أجدادنا قاعدة تقول إن كانت سوريا بخير فإن لبنان بخير».

فى سياق آخر، تحررت مجموعة جديدة من المختطفات العراقيات الإيزيديات من قبضة العائلات التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابى، فى مخيم الهول، شرق الحسكة.