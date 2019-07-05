كشف تقرير موثق بالإحصائيات لوكالة «بلومبرج» أن العمل فى مشروعات البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التى ستنظمها الدوحة عام 2022، وتصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار، تشهد تباطؤاً، فى ظل وضع اقتصادى صعب تمر به الدوحة، حسبما نقلت «سكاى نيوز» عن الوكالة الأمريكية. ووفق التقرير، فقد تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2 فى المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

واعتبرت «بلومبرج» هذا التقلص فى أعمال البناء والتشييد بمثابة «ضربة» للاقتصاد القطرى.

وبدأت حالة الانكماش فى قطاع الإنشاءات القطرى تؤثر سلباً فى أداء الاقتصاد ككل، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى لقطر، من دون حساب النفط والغاز، نمواً بلغت نسبته أقل من 2 فى المائة فقط خلال النصف الأول من العام الحالى.

وتابع التقرير: «تشهد قطر حالة من الهشاشة الاقتصادية فى الوقت الذى تعمل فيه على إنفاق 200 مليار دولار من أعمال البنية التحتية للتحضير لاستضافة مونديال 2022».