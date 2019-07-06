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وجاءت دولة بنين على قائمة "تريندات جوجل" بعد إقصائها للمغرب من بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بضربات الترجيح.

دولة بنين، Morocco vs benin

أبدى ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين، سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية "توتال مصر 2019" بعد التفوق على نظيره المغربي بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي في المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال دوسييه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نثق في قدرتنا على التأهل وعملنا بجد من أجل تحقيق أحلامنا المغرب تحدي كبير بالنسبة لنا، ولاعبينا أظهروا حماس كبير وأنا فخور بفريقي".

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أصبح منتخب المغرب حديث وسائل الإعلام في الدقائق الأخيرة، بعد إقصاءه من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على يد منتخب بنين الذي بات الحصان الأسود في كان حتى الآن.

واستطاع منتخب بنين التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب المغرب بضربات الجزاء الترجيحية، حيث كان الوقت الأصلي بينهما انتهى بهدف لكل منهما.

وهناك عدة أسباب ساهمت في وداع أسود الأطلس للبطولة على يد منتخب بنين، الذي تمكن من تحقيق العديد من الأرقام القياسية.

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كشف موقع البطولة المغربي عن اعتزال ثنائي المنتخب المغربي اللعب الدولي، عقب إقصاء منتخب بلادهم من أمم أفريقيا.

وقال الموقع المغربي، تحطمت آمال لاعبي المنتخب المغربي في بلوغ دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية توتال 2019، حين سقطوا بركلات الترجيح أمام البنين (3-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في مباراة دامت أكثر من 120 دقيقة.

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يعد ساتورنين ألاجبي، حارس مرمى منتخب بنين، واحدًا من العناصر الأساسية التي ساهمت في تأهل منتخب بلادها إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في النسخة الحالية.

واستطاع منتخب بنين، تحقيق الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتستعرض "الوطن سبورت"، أبرز أرقام الحارس الأخطبوطي خلال الفترة الأخيرة.

ساتورنين ألاجبي.. الحارس "الأخطبوط"

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، عن خروج فريقه من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة حاليًا على أرض مصر، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

ونشر رينار تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أقول في تلك اللحظة المؤلمة لكل الجماهير المغربية، المحبة لكرة القدم واللاعبين شكرا لكم، كنتم استثنائيون خلال تلك الفترة الطويلة، أنا أحب اللاعبين والجماهير ويجب أن تتذكروا الأفضل من خلال مغامرتنا، وشكرا لكل من عمل معنا من أجل نجاحنا".

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خيم الحزن على الشعب المغربي بعد خروج منتخب بلادهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على يد المنتخب البنيني الذي لم يفز في أي مباراة خلال في البطولة حتى الآن، ليخرج المنتخب المغربي الذي كان أحد المرشحين الأقوياء لنيل لقب الأمم الأفريقية.

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يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعا طارئا بالقاهرة، في فندق إقامة المنتخب المغربي، خلال الساعات المقبلة.

وسيترأس الاجتماع رئيس الاتحاد فوزي لقجع، علما أن أعضاء الجامعة لا يعرفون جدول أعمال هذا الاجتماع الذي سيكون ساخنا وحاسما في مصير هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد خروج المنتخب المغربي من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا.

اجتماع في الاتحاد المغربي لبحث مصير "رينارد" بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا