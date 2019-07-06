أسامة كمال: "إسرائيل تعتم على الاحتجاجات بسبب عنصريتها"

مظاهرات وأعمال شغب تشهدها الأراضي المحتلة بين يهود الفلاشا الإثيوبيين والشرطة الإسرائيلية بسبب مقتل يهودي إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي في غير أوقات عمله الرسمية.

الإعلامي أسامة كمال علق خلال تقديمه حلقة برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" على ما يحدث في الأراضي المحتلة، قائلا إن إسرائيل تقوم بتعتيم كبيرعلى ما يحدث من احتجاجات واسعة من مواطنيها اليهود ذوي الأصول الإثيوبية، وذلك تنديدًا بـ"عنصرية ممنهجة ضدهم".

وأوضح كمال أن المظاهرات منذ الإثنين الماضي، لافتًا أن المتظاهرين أغلقوا طرقات رئيسية في أنحاء البلاد كافة، وأشعلوا إطارات السيارات، ونددوا بما يرون أنه تمييز.

وتابع كمال "صحيفة يديعوت آحرونوت قالت اليهود الإثيوبيين هددوا بالزحف لميدان رابين أشهر ميادين تل أبيب بكرة للمطالبة بالقصاص من قاتل سلومون تيكا، وفي محاولة للتهدئة تم إرسال قائد الطائرة التى أقلت مئات من يهود الفلاشا لتل أبيب لتهدئة أقارب الشاب الإثيوبي".

وأشار أن الصحيفة الإسرائيلية لا تتحدث عن واقعة تخص شاب إسرائيلي لكن عن شاب إثيوبي نظرًا للتفرقة العنصرية الواضحة في إسرائيل.