أسامة كمال: "إسرائيل تعتم على الاحتجاجات بسبب عنصريتها"

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إيرادات "Toy Story" تتجاوز نصف مليار دولار في أسبوعه الثاني

إيرادات "Toy Story" تتجاوز نصف مليار دولار في أسبوعه الثاني

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