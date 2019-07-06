توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأن يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 38

شبين الكوم 23 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 22 32

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 23 38

بني سويف 23 38

المنيا 23 38

أسيوط 24 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 40

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 42

المدينة 29 45

الرياض 27 45

المنامة 35 40

أبو ظبي 32 40

الكويت 33 49

دمشق 17 37

بيروت 26 30

عمان 19 33

القدس 19 30