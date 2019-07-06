تستعرض "الوطن" استمرارًا لسلسلة خدماتها المتنوعة، متوسط أسعار العملات وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، 6 يوليو، على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.51 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.53 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.83 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي نحو 20.84 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.70 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.