استمرارًا لخدمات "الوطن" المتنوعة التي تقدمها لقرائها، نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 6 يوليو في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق اليوم 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.