قال الإعلامي أحمد موسى، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه أمر طبيعي، بسبب كثرة التدفقات المالية، وتحويل الدولارات إلى الجنيه المصري بمبالغ كبيرة.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الدولار هينزل تاني، عندنا فائض منه أكتر من الطلب عليه، وبقى عندنا دولارات، محدش يقدر يقول إن في سوق سوداء للدولار من سنة 2016، واللي كان بيحصل قبلها اسمه هرتلة".

وتابع أن بعض التجار كانوا يسيطرون على سعر الدولار، وأقاموا سوقًا موازية لكن الدولة تدخلت، في ناس سابت شغلها وقعدت تتاجر في الدولار، فكرونا بالريان".

وأردف أن هذا السوق الموازي كان يحرك الاقتصاد المصري، ويتحكم في السوق الرسمي، وهو ما لم يعد يحدث منذ 2016، حيث بات الدولار موجودًا في السوق بوفرة.