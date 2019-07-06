انتشار واسع لمندوبي مراكز اختبارات القدرات بمحيط جامعة القاهرة

انتشر عدد من مندوبي مراكز كورسات التأهيل لاختبارات القدرات في محيط جامعة القاهرة، اليوم السبت، مع بدء موعد تسجيل الاختبارات القدرات على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، لتوزيع الإعلانات على طلبة الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات مثل كلية الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية النوعية وكلية الإعلام والتي يتم تطبيقها لأول مره.

وتهافت عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على تلك الإعلانات وخصوصاً الراغبين في تسجيل اختبار القدرات بكلية الفنون التطبيقية والفنون الجميلة، نظراً لدقة اختبارات كلاً منهم.

وقال أحمد بهاء طالب بعلمي شعبة رياضة، إنه يرغب في أداء اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية حتى يلتحق بها إذا لم يحالفه الحظ في الالتحاق بكلية الهندسة التي طالما كانت حلمه وحلم لوالده، مشيراً إلى أن كلية الفنون التطبيقية بها الكثير من المجالات التخصصية والتي تتطلب العديد من المهارات تحددها اختبارات القدرات.