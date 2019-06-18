عقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اجتماعًا مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، ورؤساء لجان القطاعات، وعمداء بعض الكليات المعنية، التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات من لجان القطاع (التربية الرياضية ـ الفنون الجميلة ـ الفنون التطبيقية ـ التربية الفنية ـ التربية الموسيقية ـ كليات الإعلام ـ المسرح التربوي ـ التعليم التكنولوجي).

جاء ذلك بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والهلالي الشربيني رئيس قطاع كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، وسامى عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام، وسيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي، ضرورة المتابعة اللازمة في إجراء اختبارات القدرات؛ لضمان توافر الشفافية والمصداقية في اختبارات الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة توحيد المعايير في تصحيح الاختبارات؛ لضمان الشفافية والفرص الكاملة والمتساوية لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات، منها: "ضرورة متابعة العمداء والوكلاء العمل في أثناء اختبارات القدرات بشكل يومي وعلى مدار الساعة، والالتزام بمعايير التقييم الموحدة لتصحيح الاختبارات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن".

كما تناول الاجتماع أيضًا كيفية توعية الطلاب بطبيعة الاختبارات عبر المواقع الإلكترونية للكليات المعنية، ورابط المجلس الأعلى للجامعات، وموقع الوزارة، فضلًا عن عقد لقاءات تعريفية للطلاب قبل اختبار القدرات بيوم واحد على الأقل للراغبين من الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على المتابعة الدورية لإجراء سير إجراء القدرات بالكليات من اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والمجلس الأعلى للجامعات.