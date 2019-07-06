باحث اقتصادي: سياسات أردوغان تضر بالاقتصاد التركي

تناولت قناة "إكسترا نيوز"، الانهيار الذي يشهده الاقتصاد التركي، والتدني المستمر في سعر وقيمة الليرة التركية، وقال محمد نجم، الباحث الاقتصادي: "إن قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي يعد تصعيد خطير جدا، والمفروض أن تكون سياسات البنك المركزي في أي دولة مستقلة، والمتوقع أن يعين أردوغان محافظ آخر للبنك المركزي يخضع لسياساته".

وأضاف نجم، خلال حديثه على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس التركي ينظر فقط لتعزيز شعبيته عن طريق الاقتصاد بعد خسارته بلدية أسطنبول، موضحا أن سياسات أردوغان تصنع شعبية مؤقتة وقصيرة الأجل لكنها تضر ضررا بالغا بالاقتصاد التركي.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في تركيا يؤدي لانخفاض معدلات البطالة ولكنه يؤدي لتراجع الاستثمار وتعثر الشركات، لافتا إلى أن "الرئيس التركي لا يفهم في الاقتصاد كما يرى الكثير من المحللين".

وكانت الجريدة الرسمية التركية، نشرت أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه بدلا منه، وكان المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل.

ويمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، وشهد في 2019 أول ركود له منذ 10 سنوات. كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.