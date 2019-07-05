"أردوغان 10%".. "إكسترا نيوز" تعرض فيلما وثائقيا يفضح الرئيس التركي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلما وثائقيا حمل عنوان "أردوغان 10%"، والذي تناول سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصف الفيلم الرئيس التركي، بالفاسد والخائن والمزور والديكتاتور، حيث أن هذه الألقاب أطلقت عليه من أصدقاء الأمس الذين أصبحوا خصومه اليوم.

وجاء في الفيلم، أن "أردوغان" فشل في تسيير الدولة التركية تحت حكمه، نتيجة التخبط السياسي لنظامه، الذي زرع الديكتاتورية والاستبداد والقمع في بلاده، حيث لم يقف الأمر عند ذلك، بل وصل إلى حب الزعامة من فراغ.

ووصل أردوغان إلى الحكم عبر طرق ملتوية، استخدم فيها الدين كستار لأطماعه، وعرف الطريق إلى الفساد مع توليه رئاسة بلدية اسطنبول بعد الانتخابات المحلية التي أجريت عام 1994، واستغل منصبه ليصبح من الأغنياء.

وعن سبب تلقيبه بـ"طيب 10%"، فهو يرجع إلى ما كان يعرف عنه عندما كان رئيسًا لبلدية اسطنبول، بأخذ عملة 10% على كل مناقصة عامة، ودرست ابنتا الرئيس التركي في جامعات أمريكية مرموقة على حساب أحد أصدقائه الأغنياء، كما أن قصره المترف على شاطئ مدينة أورلا بناه أيضًا صديق آخر.

وبحسب ما جاء في الفيلم الوثائقي "أردوغان 10%"، فإن عائلته جنت ما بين عامي 2008 و2015 حوالي 30 مليون يورو في صفقة واحدة خارج البلاد.