قال المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، إنَّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، منذ صباح اليوم السبت، ولا يوجد ما يعوق حركة الرحلات، موضحا أن الشركة ستدفع بنحو 15 قطارا إضافيا بالخطوط الثلاثة لزيادة عدد الرحلات، تزامنا مع مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على ملعب استاد القاهرة، لتسهيل نقل المشجعين إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، إنَّ الشركة شكَّلت فرقًا للطوارئ؛ لمتابعة حركة سير القطارات باستمرار، وزيادة أعداد صرافي التذاكر، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، بالتنسيق مع إدارات الركاب، وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات المهمة ذات الإقبال الجماهيري الكثيف.

وأضاف الفضالي، أن جميع قطارات المترو جاهزة تمامًا من حيث الصيانات تجنبًا لأي أعطال قد تحدث، موضحا أن قطارات المترو بالخطوط الثلاثة تقل يوميًا نحو 4 ملايين و300 ألف راكب، بواقع مليوني راكب بالخط الأول "المرج - حلوان"، ومليون و600 ألف بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، و700 ألف راكب بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس".