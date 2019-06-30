عبر نزلاء فنادق سياحية بالغردقة، عن فرحتهم بانتصار منتخب مصر على منتخب أوغندا، 2/ صفر، في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

وسيطرت أجواء بطولة الأمم الافريقية، التي تستضيفها مصر على أرجاء فنادق الغردقة السياحية وخاصة محبي وعشاق الساحرة المستديرة من النزلاء من المصريين والأجانب من جميع الجنسيات المختلفة خاصة الدول التي يلعب بدورياتها المحترفين الأفارقة.

واكتست طرقات الفنادق بأعلام مصر، وارتدة بعض السائحين من النزلاء الأجانب تيشرت المنتخب المصري، معلنين مساندتهم وتشجيعهم للمنتخب ومعربين عن أمانيهم بالفوز بكأس البطولة خاصة السائحين الإنجليز من محبي لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ووضعت بعض الفنادق دمية تحمل شعار البطولة بمدخل الفندق وأعدت شاشات في أماكن مفتوحة في الطرقات وعلى حمامات السباحة وعلى الشواطئ للنزلاء لمشاهدة مباريات البطولة، حيث ينتشر عدد 278 فندقا على شواطئ البحر الأحمر تحوى عددا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقال نبيل حسين، مدير أحد فنادق الغردقة السياحية، إن إدارة الفندق استعدت لهذا الحدث الرياضي الكبير بشاشات من الحجم الكبير في معظم أرجاء الفندق، مضيفا أن السائحين متشوقين لمشاهدة المنتخب القومي لرؤية النجم العالمي محمد صلاح، وبالأخص السائحين الإنجليز، الذين شاهدوه يصول ويجول في الملاعب الإنجليزية.

وأطلقت لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، حملة توعية على السوشيال ميديا، لتشجيع الجماهير المصرية على المشاركة بإيجابية فى إنجاح البطولة ونشر السلوكيات الإيجابية بدءا من استقبال السياح بابتسامة من لحظة وصولهم بالمطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية وأيضا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالي لمنتخب بلدك والمنتخبات المشاركة تحت شعار "شاركنا بأفكارك للاستفادة من البطولة سياحيا لمصر".