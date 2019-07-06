تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، يتضمن إنجازات الهيئة خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أنّ الهيئة حققت إنجازات من مستهدفاتها الكمية والنقدية للعام المالي 2018 - 2019، والانتهاء من تحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، وكذا تنفيذ رفع مساحي وتحديد الأماكن التي يمكن استغلالها على ساحل البحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي.

وأكد التقرير الانتهاء من حملة الإزالات المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة البرلس حيث أزيلت 480 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ1616 فدانا، وتعميق وتطهير بوغاز البرلس وتدبيش جوانبه، كما جرى تنفيذ عدد 3 قنوات شعاعية من مجرى البوغاز الرئيسي حتى عرض البحيرة بأطوال تتراوح من 1 كم إلى 1 ونصف كم.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من إنشاء الحزام الآمن لبحيرة البرلس لحماية المسطح المائي من التعديات والحد من التلوث، وتنمية وتطوير منطقة البركة الغربية في بحيرة البرلس حيث تم تطهير وكشف المسطح المائي من النباتات المائية وورد النيل وضم مساحتها للمسطح المائي الصالح للصيد الحر بمساحة تقدر بـ 1290000 متر مسطح، وتطوير وتكريك القطاع الأول بمساحة 1808 أفدنة وإزالة النموات النباتية بالمرحلة الثانية بمساحة 1350 فدانا.