تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، تقريرًا من الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، يتضمن إنجازات الهيئة خلال العام الماضي.

وتضمن التقرير، تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس ببحيرة قارون، يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100م، وعرض 40 م، وعمق 4 م، بإجمالي أعمال حفر قدرت 16000 متر مكعب، وتنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الآمن، بداية من مصرف البطس في اتجاه الجزء البحري، بعرض 30 مترًا سطحيًا، و14 مترًا قاعيًا، وعمق 3.5 متر، بقطاع 77 مترًا مربعًا، وبطول 3.5 كم، بإجمالي أعمال حفر 336000 م3، فضلا عن تنفيذ نموذج لفلتر ميكانيكي للحد من الملوثات وتحسين البيئة المائية للبحيرة.

وأوضح التقرير، أنه جرى تركيب أربعة بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، حيث وضع 2 بدال قبل الفلتر، و2 بدال بعد الفلتر الميكانيكي، وتنفيذ حوض تهدئة وترسيب للمرحلة الثانية بطول 150مترًا، وبعرض 30 مترًا، وعمق 2 متر، لاستقبال المياه الواردة من مصرف البطس وترسيب المواد العضوية العالقة بها، وتأهيل وتشغيل محطة تحضين أبو شنب بمحافظة الفيوم، لتحضين زريعة الأسماك بها لتنمية بحيرة قارون ووادي الريان بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكي، واستغلال جزءا من مساحة المحطة في الاستزراع السمكي لإنتاج 35 طنًا من أسماك البلطي، حيث تم الاتفاق مع محافظ الفيوم على تسليم الإنتاج إلى المحافظة لبيعها بالمنافذ الخاصة بها إلى المواطنين.