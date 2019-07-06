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«كنز النخيل»..استثمار المستقبل

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ضبط 19 ألفا و400 لتر بنزين وسولار "مجمعة" بمحطة وقود في البحيرة

ضبط 19 ألفا و400 لتر بنزين وسولار "مجمعة" بمحطة وقود في البحيرة

تحصيل 1.5 مليون جنيه غرامات في حملة تنفيذ أحكام بالقناطر

تحصيل 1.5 مليون جنيه غرامات في حملة تنفيذ أحكام بالقناطر

غدا.. قانون المعاشات الجديد أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان

غدا.. قانون المعاشات الجديد أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان

بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والنوعية في كفر الشيخ  

بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والنوعية في كفر الشيخ  

"حماية المستهلك" ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحريك أسعار الوقود

"حماية المستهلك" ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحريك أسعار الوقود

الكشف على 1100 مواطن بالمجان في دمياط ضمن "حياة كريمة"

الكشف على 1100 مواطن بالمجان في دمياط ضمن "حياة كريمة"

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"خالد دبابة".. الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

"خالد دبابة".. الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

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