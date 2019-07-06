تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، يتضمن إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، كشف عن تنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائي من التعديات والحد من التلوث.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تطهير بوغاز اشتوم الجميل الجديد، وحفر قنوات شعاعية بين بوغازي الجميل، بطول 3 كم، وعرض 100 متر، بعمق 3.2 متر، فضلاً عن تطوير قطاعي بورسعيد والدقهلية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تنمية مسطح يقدر بـ 2.6 مليون متر، كما جرت إزالة تعديات بقطاع دمياط بلغت 238 على مساحة 3350 فدانًا، وحفر قناة شعاعية عند كوبري البغدادي طول 3 كم بعرض 80 مترًا، بعمق 3.30 متر، وتنفيذ عملية تطهير بإجمالي أطوال قدرها 31 كم بمنطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط.

وجرت إزالة النموات النباتية بقطاعي البحيرة والجمالية والمطرية بمساحة 8.14 مليون متر، وإزالة النموات النباتية بقطاعي بورسعيد ودمياط بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتكريك القنوات الشعاعية داخل البحيرة، واستكمال أعمال تطوير منطقة الجمالية وضم 4000 متر كمسطح مائي للصيد الحر.

ولفت التقرير إلى تطوير منطقة النسايمة والجمالية كمرحلة ثالثة، بمساحة 50 ألف متر للصيد الحر، واستكمال أعمال تطوير مساحة 700 ألف متر، بمنطقة دشدة بقطاع النسايمة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فتحة قناة البط، حيث أنشيء مجرى مائي من نهاية نهر النيل فرع دمياط، لتحسين خواص المياه بالبحيرة ولمكافحة التلوث.