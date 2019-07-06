خطة لتنمية مهارات العاملات في القطاع المصرفي والتأميني

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، برئاسة جمال عقبي نائب رئيس اتحاد العمال، اليوم، أول برامج خطتها التثقيفية في مجال تنمية مهارات المرأة النقابية، بالتعاون مع المؤسسة الثقافية العمالية.

وافتتح الخطة التثقيفية للمرأة العاملة في القطاعين المصرفي والتأميني، شعبان عبدالوكيل نائب رئيس النقابة العامة، وحمدي معوض رئيس قطاع المعاهد الثقافية بالجامعة العمالية، وشرين جابر أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة. وتستمر الدورة لمدة يومين ويشرف عليها أسامة محمد عبد الفتاح وعبير سمير، عضوا المكتب الفني بالمؤسسة.

وقالت شرين جابر أمينة المرأة بالنقابة العامة، إن هذه الدورة الأولى من خطة العمل التي تستهدف إعداد وتأهيل نحو 100 رائدة نقابية، فزن في الانتخابات العمالية الأخيرة، وهذه الخطة تعزز من أداء العاملات في خدمة مشروعات التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للوطن.