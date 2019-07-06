استقبلت جامعة سوهاج، وفدًا طلابيًا مكونًا من 21 طالبًا من جامعتي "سوران" و"تعز"، بالعراق واليمن الشقيقتان ضمن وفود تبادل تدريب الطلاب التابع لاتحاد الجامعات العربية.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، موضحا أن زيارة الوفد تعد ضمن فرص التدريب التي تمنحها الجامعة للطلاب العرب بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية في مجالات علمية متنوعة لرفع مستوى العملية التعليمية، وإكساب مهارات وخبرات جديدة للطلاب، والانفتاح على ثقافات العالم وتوثيق العلاقات بين مصر والشعوب العربية.

فيما أكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على توفير جميع الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطلاب الوافدين خلال فترة إقامتهم بالجامعة، والتي تتعلق بالتعليم والإعاشة والترفيه، مشيرا إلى أن برنامج التدريب يستمر لمدة 30 يوما في تخصصات العلوم والقانون والطب البشري، يحصل بعدها الطالب على شهادة إتمام البرنامج.

وأشار الدكتور أحمد الجهيني منسق التدريب بجامعة سوهاج، إلى أن الوفد يضم 21 طالبا منهم 3 طلاب من اليمن و18 طالبا من العراق، مبينا أن البرنامج بدأ بزيارة تعريفية للجامعة الجديدة أعقبها زيارة لمتحف سوهاج القومي.

جدير بالذكر، أن الوفد سيلتقي رئيس جامعة سوهاج، الأحد المقبل، بقاعة مجلس الجامعة قبل انطلاق فعاليات البرنامج رسميًا.