بدأ المستشار عبدالله عصر، عمله اليوم، رئيسا لمحكمة النقض في العام القضائي الجديد 2019- 2020 بعد اختياره رئيسا للمحكمة.

والمستشار عبدالله عصر كان أحد أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض في العام القضائي المنتهي قبل أيام وتم اختياره رئيسا للمحكمة في العام القضائي الجديد بعد انتهاء رئاسة المستشار مجدي أبو العلا الرئيس السابق للمحكمة والذي بلغ سن التقاعد في نهاية يونيو.

وكان المستشار عبدالله عصر رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض قبل توليه رئاسة المحكمة.

ويتولى رئيس محكمة النقض رئاسة مجلس القضاء الأعلى بحكم القانون كما يصبح عضوا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي تم استحداثه مع التعديلات الدستورية الاخيرة، وتعد محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر وأحكامها نهائية واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها.