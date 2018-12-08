رئيس محكمة النقض يبحث التعاون القضائي بين مصر والصين

استقبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن الطرفان تبادلا الترحيب وبحث موضوعات وسبل التعاون القضائي بين البلدين في المرحلة القادمة.

وأبلغ النائب الأول تحيات رئيس المحكمة العليا بالصين لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي تناول بدوره طبيعة العلاقات الممتدة بين مصر والصين كأقدم حضارتين ومثالها (طريق الحرير)، واتفقا على تعميق سبل التعاون بين الجانبين في ظل رئاسة الدولتين الصينية وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتبادل الطرفان درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين.

والتقى الوفد بعد ذلك بالمستشار إبراهيم الهنيدي النائب الأول لرئيس محكمة النقض - عضو مجلس القضاء الأعلى.

حضر اللقاء قيادات محكمة النقض مساعدو رئيس المحكمة.