قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بلجان إدارة رأس سدر التعليمية، حيث راعت الامتحانات كافة المستويات.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية ذات الصلة والتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية إذا تطلب الأمر، مع ضرورة تحري الدقة في تقدير الدرجات مع متابعة رصد المواد أولا بأول واستخراج نسبة 10%‎ قبل الرصد.

يذكر أن تلاميذ المرحلة الابتدائية لصفوف النقل أدوا اليوم امتحان مادة " اللغة العربية والخط العربي" فترة واحدة للصفوف الرابع والخامس والسادس، بينما أدى طلاب المرحلة الإعدادية لصفوف الأول والثاني الإعدادي امتحان مادة "اللغة العربية والخط العربي" فترة واحدة فقط.